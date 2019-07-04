Turkey beat China in Nations League - Son dakika Other haberleri - Fotomaç
04 Temmuz 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Other Haberleri Turkey beat China in Nations League

Turkey beat in

Turkey beat China in Nations League

Turkey's national women's volleyball team win over in 2019 Volleyball final round

Turkey's national women's volleyball team beat Olympic champions in Volleyball final round on Wednesday.

In the first game of Group A, Turkey led the first two sets, and 25-19 against China in Nanjing.

Host team China won the third set 25-22.

Turkey led the fourth set 25-22, winning the game 3-1.

Turkey will face in the second match of Group A on Thursday.

In Nations League final round, six nations play in two groups to reach the last-four.

Turkey, China and Italy compete in Group A.

Group B includes United States, Brazil and Poland.

The best two teams in each group will qualify for the semi-finals.

  1. 04.07.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Turkey beat China in Nations League haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN