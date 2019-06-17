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17 Haziran 2019, Pazartesi
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Turkish sprinter wins silver in

Turkish sprinter wins silver in Diamond League

Turkish athlete comes second at 20.28 seconds in 's men’s 200-meter final .

Turkish sprinter won a silver medal in an elite track and field competition organized by the International Association of Athletics Federations () on .

In the sixth IAAF meeting of this season, the 29-year-old athlete ended the competition in the second spot with a time of 20.28 seconds in the men's 200-meter final held in Rabat, the Moroccan capital.

His Canadian opponent, Andre de Grasse won the gold medal with a time of 20.19 seconds.

Meanwhile, Alex Quinonez from Ecuador came third, tallying a time of 20.30 seconds.

World and European champion Ramil Guliyev remains in the leading position in the Diamond League with 27 points.

  1. 17.06.2019
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