India beat rivals Pakistan in Cricket World Cup

India win against Pakistan by 89 runs, a very long game at Old Trafford stopped many times due to rain
India beat rivals Pakistan by 89 runs in the 2019 Cricket World Cup game on Sunday in England.
India team has dominated the game, beating Pakistan by 89 runs as a very long game at Old Trafford in Manchester had to stop many times due to rainfall.
India reached 336/5 but Pakistan's score was 212/6 so it means a huge win for India.
Following Sunday's win, India maintained their unbeaten World Cup record against rivals Pakistan, which is now 7-0 in the top-tier cricket tournament.
Overall, in a total of 132 matches between India and Pakistan in cricket, Pakistan leads with 73 wins to India's 55, with 4 games ended with a tie.
- 17.06.2019
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Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
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Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
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