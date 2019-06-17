India beat rivals Pakistan in Cricket World Cup - Son dakika Other haberleri - Fotomaç
17 Haziran 2019, Pazartesi
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India beat rivals in Cricket

India beat rivals Pakistan in Cricket World Cup

India win against by 89 runs, a very long game at stopped many times due to rain

India beat rivals by 89 runs in the 2019 Cricket game on Sunday in England.

India team has dominated the game, beating Pakistan by 89 runs as a very long game at in Manchester had to stop many times due to rainfall.

India reached 336/5 but Pakistan's score was 212/6 so it means a huge win for India.

Following Sunday's win, India maintained their unbeaten World Cup record against rivals Pakistan, which is now 7-0 in the top-tier cricket tournament.

Overall, in a total of 132 matches between India and Pakistan in cricket, Pakistan leads with 73 wins to India's 55, with 4 games ended with a tie.

  1. 17.06.2019
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