Several skiers buried in avalanche at Swiss ski resort
20 Şubat 2019, Çarşamba
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skiers buried in avalanche at ski resort

Several skiers buried in avalanche at Swiss ski resort

Avalanche takes place in southern in Plaine-Morte sector of Crans-Montana

people were buried in an avalanche at a ski resort in the southern , police said Tuesday.
In a statement, canton police in Valais said on Twitter that the avalanche occurred on the Plaine-Morte sector in Crans-Montana at around 2.15 p.m. local time.
The police also said search and rescue teams are at the scene.
In recent days, warm weather in the Alps has caused snow to melt.

Ski resorts have been busy in much of Europe due to school holidays.

  1. 20.2.2019 01:09
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