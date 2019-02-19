Several skiers buried in avalanche at Swiss ski resort

Avalanche takes place in southern Alps in Plaine-Morte sector of Crans-Montana
Several people were buried in an avalanche at a ski resort in the southern Swiss Alps, police said Tuesday.
In a statement, canton police in Valais said on Twitter that the avalanche occurred on the Plaine-Morte sector in Crans-Montana at around 2.15 p.m. local time.
The police also said search and rescue teams are at the scene.
In recent days, warm weather in the Alps has caused snow to melt.
Ski resorts have been busy in much of Europe due to school holidays.
- 20.2.2019 01:09
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"Sen de git PFDK"
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Yorum
tutkun61 Onlar istiyorlar ki sen yumuşak davranasın da onlar da sana yumuşak davransınlar.Yok öyle birşey.Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır
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Beşiktaş'ta Tomas Soucek harekâtı
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Yorum
Wilson Biliç kardeşi menejer 10 katı para verdirip ahbab çavuş hikayeleri çok konuşuldu hoca alırken dikkatli olun transfer çoğu sakat maçta sakat
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Tolgay'a dürümlü protesto
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kg onu protesto etmek değer katar hiç oralı olmamak hatta alkışlamak lazım Beşiktaştan ayrıldığı için
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