Japan's Osaka beats Kvitova to win 2019 Australian Open
22-year-old Japanese beats Czech Petra Kvitova 2-1, becoming world number one in women's tennis
apan's Naomi Osaka won 2019 Australian Open on Saturday after beating Czech Petra Kvitova and became world number one in women's tennis.
The 21-year-old Japanese won 2-1 with 7-6 (7-2), 5-7, 6-4 in the final on Saturday.
Australian Open champion Osaka replaced Romania's Simona Halep as the world number one.
"Thank you everyone, I am really honored to have played in this final," Osaka said after the match.
"I would not have wanted this to be our first match but huge congratulations to you (Kvitova) and your team. You are amazing and I am honored to have played you in a Grand Slam final," Osaka said.
"Thank you to everyone who made this possible. I always love to come back and play here. And to my team, thank you for everything. But mostly, thank you for sticking with me even though we didn't know if I would be able to hold a racquet again," Kvitova said.
The 28-year-old Czech player claimed her first Grand Slam final since being stabbed in December 2016.
Following the final, Kvitova also became the world number two.
- 26.1.2019 22:45
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Japan's Osaka beats Kvitova to win 2019 Australian Open haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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