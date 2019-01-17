Australian Open: Top seed Djokovic beats Tsonga
17 Ocak 2019, Perşembe
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: Top seed Djokovic beats Tsonga

Australian Open: Top seed Djokovic beats Tsonga

6-time champion Djokovic defeats Tsonga to reach 3rd round

World number one men's tennis player on Thursday beat French Jo-Wilfried Tsonga to reach the third round in the .
The Serbian top-seeder beat Tsonga in 3-0 by 6-3, 7-5, and 6-4.
Six-time Australian Open champion Djokovic will play against Denis Shapovalov in the third round.

  1. 17.1.2019 19:00
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