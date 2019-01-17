Australian Open: Top seed Djokovic beats Tsonga
6-time Australian Open champion Djokovic defeats Tsonga to reach 3rd round
World number one men's tennis player Novak Djokovic on Thursday beat French Jo-Wilfried Tsonga to reach the third round in the Australian Open.
The Serbian top-seeder beat Tsonga in 3-0 by 6-3, 7-5, and 6-4.
Six-time Australian Open champion Djokovic will play against Denis Shapovalov in the third round.
- 17.1.2019 19:00
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
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Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
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Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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