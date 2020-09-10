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10 Eylül 2020, Perşembe
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joins on loan

Oghenekaro Etebo joins Galatasaray on loan

Turkish football club on Wednesday confirmed the signing of from England's on a one-year loan deal.

Etebo was on loan to Spain's Getafe last season and produced one goal in 11 appearances. The 24-year-old also scored two goals and one assist in 51 games for .

In 2018, the Nigerian midfielder had joined Stoke City from Portugal's CD Feirense for a transfer fee of €7.2 million ($8.5 million).



  1. 10.09.2020
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