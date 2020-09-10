Oghenekaro Etebo joins Galatasaray on loan
Turkish football club Galatasaray on Wednesday confirmed the signing of Oghenekaro Etebo from England's Stoke City on a one-year loan deal.
Etebo was on loan to Spain's Getafe last season and produced one goal in 11 appearances. The 24-year-old also scored two goals and one assist in 51 games for Stoke City.
In 2018, the Nigerian midfielder had joined Stoke City from Portugal's CD Feirense for a transfer fee of €7.2 million ($8.5 million).
- 10.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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