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16 Ağustos 2020, Pazar
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Istanbul's sign goalie Fatih Ozturk

Istanbul's Galatasaray sign Turkish goalie Fatih Ozturk

goalkeeper Fatih Ozturk on Saturday joined the ranks of Istanbul powerhouse , the club said.

said on Twitter that the club reached a deal with Ozturk for the 2020-21 and 2021-22 seasons. The 33-year-old will earn a salary of 4 million liras (about $543,000) per season.

The club added that Ozturk underwent medical checks at an Istanbul hospital.

Ozturk helped Aegean region team Akhisarspor win the 2018 Turkish Cup and Turkish Super Cup trophies.

  1. 16.08.2020
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