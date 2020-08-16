Istanbul's Galatasaray sign Turkish goalie Fatih Ozturk
Turkish goalkeeper Fatih Ozturk on Saturday joined the ranks of Istanbul powerhouse Galatasaray, the club said.
Galatasaray said on Twitter that the club reached a deal with Ozturk for the 2020-21 and 2021-22 seasons. The 33-year-old will earn a salary of 4 million Turkish liras (about $543,000) per season.
The club added that Ozturk underwent medical checks at an Istanbul hospital.
Ozturk helped Aegean region team Akhisarspor win the 2018 Turkish Cup and Turkish Super Cup trophies.
- 16.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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