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12 Ağustos 2020, Çarşamba
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sign Turkish forward Ogulcan Caglayan

Galatasaray sign Turkish forward Ogulcan Caglayan

signed Turkish forward Ogulcan Caglayan on Tuesday, the Turkish football club said.

The Lions put a video on social media to welcome Caglayan with the player wearing the jersey. The 24-year-old right winger said that he wants to have new achievements for his new club Galatasaray led by Turkish head coach .

In the video Caglayan also talked to her mother to tell her that he is now a Galatasaray player. Galatasaray said on the Borsa Istanbul that Caglayan agreed to a four-year contract with the club.

Last season he played for another Turkish Super Lig team Caykur Rizespor.

Caglayan scored four goals in 24 appearances for Rizespor.


  1. 12.08.2020
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