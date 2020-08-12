Galatasaray sign Turkish forward Ogulcan Caglayan
Galatasaray signed Turkish forward Ogulcan Caglayan on Tuesday, the Turkish football club said.
The Lions put a video on social media to welcome Caglayan with the player wearing the Galatasaray jersey. The 24-year-old right winger said that he wants to have new achievements for his new club Galatasaray led by Turkish head coach Fatih Terim.
In the video Caglayan also talked to her mother to tell her that he is now a Galatasaray player. Galatasaray said on the Borsa Istanbul that Caglayan agreed to a four-year contract with the club.
Last season he played for another Turkish Super Lig team Caykur Rizespor.
Caglayan scored four goals in 24 appearances for Rizespor.
- 12.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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