Galatasaray snap 8-match winless streak with home win
Galatasaray beat Goztepe as the Lions ended an eight-match winless drought Saturday in the Turkish Super Lig.
Neither team was able to break the deadlock in the first half at Turk Telekom Stadium
But after the break, Uruguayan defender Marcelo Saracchi scored the opening goal in the 60th minute.
Seventeen minutes later, Italian forward Stefano Napoleoni sent the ball into Galatasaray's net to tie the score.
Other goals came from Turkish players Emre Akbaba and Yunus Akgun in minutes 81 and 97, respectively, to end the match 3-1.
Galatasaray forward Adem Buyuk and Goztepe forward Napoleoni each scored but those goals were disallowed by a Video Assistant Referee (VAR) decision.
Also, Galatasaray was awarded a penalty in the 49th minute but Adem Buyuk missed the shot.
The penalty was retaken because Goztepe goalie violated the goal line.
Shortly after, French midfielder Younes Belhanda also missed the penalty.
Galatasaray increased its point total to 55 and are in fifth place. Goztepe dropped to eleventh with 39 points.
Gaziantep FK drew with Kasimpasa 2-2, in another match Saturday.
- 19.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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