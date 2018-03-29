Galatasaray women advance to Euro Cup final – Fotomaç – 29 Mart 2018
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    29 Mart 2018, Perşembe
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    women advance to final

    Galatasaray women advance to Euro Cup final

    Despite losing to Spain's Perfumerias Avenida 57-55, advance on aggregate

    women's basketball team have advanced to Final on Wednesday evening, eliminating Spain's Perfumerias Avenida in semi-final tie.

    Despite losing the match 57-55, Galatasaray managed to oust their opponent on aggregate, winning the first match in Istanbul by seven points, 69-62.

    For Galatasaray, Allie Quigley scored a game-high 19 points. Gintare Petronyte added 10 points and 5 assists to the semi-final victory.

    For Perfumerias Avenida, Silvia Dominguez and Angelica Robinson's both 10 points and 3 rebounds performances were not enough.

    1. 29 March 2018, Thursday
    2. Modified: 10:38
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