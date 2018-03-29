Galatasaray women advance to Euro Cup final
Despite losing to Spain's Perfumerias Avenida 57-55, Galatasaray advance on aggregate
Galatasaray women's basketball team have advanced to Euro Cup Final on Wednesday evening, eliminating Spain's Perfumerias Avenida in semi-final tie.
Despite losing the match 57-55, Galatasaray managed to oust their opponent on aggregate, winning the first match in Istanbul by seven points, 69-62.
For Galatasaray, Allie Quigley scored a game-high 19 points. Gintare Petronyte added 10 points and 5 assists to the semi-final victory.
For Perfumerias Avenida, Silvia Dominguez and Angelica Robinson's both 10 points and 3 rebounds performances were not enough.
- 29 March 2018, Thursday
- Modified: 10:38
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En 'kral' derbi
Toplam 3
Yorum
uA GALATASARAY'IN FENERBAHÇE MAÇI DIŞINDAKİ HER MAÇI SIRADAN ANADOLU MAÇIDIR..BU TS MAÇINA DERBİ DEMEK GALATASARAY'A HAKARETTİR
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Toplam 6
Yorum
beşiktaş bence çok mantıklı bir iş inşallah gelir serkan reçber
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Toplam 7
Yorum
yalan haber fınansal faır play ne oldu fifa dan acıklama geldımı basın şişirmesi seçim yaklaşıyor malum
Galatasaray women advance to Euro Cup final haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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