Galatasaray grab 2-1 away lead in Turkish Cup – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    grab 2-1 away lead in Turkish Cup

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> grab 2-1 away lead in Turkish Cup

    Sinan Gumus' late goal against ensures away goal advantage for Istanbul club

    defeated 2-1 on Tuesday evening in the Turkish Ziraat Cup's semi-final first leg match in the Aegean city of Manisa.

    Despite going down 0-1 after 19 minutes, managed to equalize the score only after two minutes.

    The lions found the winning goal in the 88th minute from Sinan Gumus, as they grabbed an away goal advantage going into the second leg.

    The second leg of the Galatasaray- tie will be played on April 17.

    1. 28 February 2018, Wednesday
    2. Modified: 09:53
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