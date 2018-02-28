Galatasaray grab 2-1 away lead in Turkish Cup
Sinan Gumus' late goal against Akhisarspor ensures away goal advantage for Istanbul club
Galatasaray defeated Akhisarspor 2-1 on Tuesday evening in the Turkish Ziraat Cup's semi-final first leg match in the Aegean city of Manisa.
Despite going down 0-1 after 19 minutes, Galatasaray managed to equalize the score only after two minutes.
The lions found the winning goal in the 88th minute from Sinan Gumus, as they grabbed an away goal advantage going into the second leg.
The second leg of the Galatasaray-Akhisarspor tie will be played on April 17.
- 28 February 2018, Wednesday
- Modified: 09:53
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Akhisar - G.Saray maçında çıkış tüneli karıştı!
Toplam 7
Yorum
nede olsa kankisi Okan denen şahıs nedense hep GS maçlarında inanılmaz sinirli ve hadsiz oluyor acaba neden? FB maçı öncesi manidar. Yoksa O da Emre gibi mi?
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Fatih Terim 2. yarıda neden hiç kulübeden çıkmadı?
Toplam 2
Yorum
F. HOCA BU SİNAN IN KULAĞINI ÇEKMELİSİN. İSTİKRAR F.HOCA GS ÇOK KÖTÜYDÜ. GS BU ŞEKİL OYNARSA KESİNLİKLE ŞAMPİYON OLAMAZ. BELHANDA, GOLÜ ATMASINA RAĞMEN SİNAN, RODRİGES, ÇOK KÖTÜYDÜLER.
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Direnme zamanı
Toplam 9
Yorum
abdullah hahaha yeneceklermiş yine bi 3 atar göndeririz evinize
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