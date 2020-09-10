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10 Eylül 2020, Perşembe
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President of Italian club tests positive

President of Italian club Napoli tests positive

The president of Italian soccer club has tested positive for the coronavirus.

The team says Aurelio De Laurentiis was positive following a test taken Wednesday.

De Laurentiis attended a Serie A meeting in Milan on Wednesday that included representatives of each of the Italian league's 20 clubs. He was also in contact with 's players and staff recently during the team's preseason training camp in Castel di Sangro.

It wasn't immediately clear if Napoli's entire squad would be placed in isolation as a precautionary measure.

Napoli's opening Serie A match is at Parma in 10 days and the team is scheduled to play Pescara and in preseason friendlies on Friday and Sunday.

  1. 10.09.2020
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