Messi misses Barcelona training after decision to stay - Son dakika Football haberleri - Fotomaç - Son dakika Football haberleri - Fotomaç - Son dakika Football haberleri - Fotomaç
05 Eylül 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Football Messi misses Barcelona training after decision to stay

Messi misses training after decision to stay

Messi misses Barcelona training after decision to stay

was a no-show at training with on Saturday morning despite his decision to stay at the club under sufferance, AFP reporters at the training ground said.

The Argentine superstar announced on Friday he had been forced to remain at , claiming after club president broke his word to let him leave.

It came after 10 days of tension since his bombshell fax telling Barcelona he wanted out.

But while other players including and Philippe Coutinho arrived for the session, Messi failed to appear at the training complex for the session which began at 0730 GMT. Last Sunday Messi deliberately skipped the mandatory coronavirus test for Barcelona players.

According to local media, Messi must first pass the Covid-19 test with a return to the squad possibly on Monday.

He could then figure in new coach Ronald Koeman's first fixture, a friendly against third division Nastic on September 12.

  1. 05.09.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Messi misses Barcelona training after decision to stay haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA