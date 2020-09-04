Paris Saint-Germain reports 3 more cases of COVID-19 - Son dakika Football haberleri - Fotomaç
04 Eylül 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Football Paris Saint-Germain reports 3 more cases of COVID-19

Saint-Germain reports 3 more cases of COVID-19

Paris Saint-Germain reports 3 more cases of COVID-19

Three more Saint-Germain players tested positive for the coronavirus, taking the number so far to six and throwing the club's start to the new season into chaos.

French football powerhouse Saint-Germain () is growing increasingly concerned after three more players tested positive for the novel coronavirus Thursday.

PSG said on Twitter that the latest SARS-CoV-2 tests confirmed there were "three new positive cases" within the team and the infected players are complying with the appropriate health protocols.

On Wednesday, the club said three of its players were confirmed positive and are following health protocols.

The Paris club did not provide the names of the six players.


  1. 04.09.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Paris Saint-Germain reports 3 more cases of COVID-19 haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA