Barcelona midfielder Pjanic tests positive for coronavirus
Barcelona midfielder Miralem Pjanic has tested positive for the novel coronavirus, the club said on Sunday.
The Bosnian, a recent arrival from Juventus, will not be able to join his team-mates for pre-season until September 7, with the next La Liga season poised to start five days later.
"Miralem Pjanic has tested positive in a PCR (polymerise chain reaction) taken on Saturday, 22 August after feeling a little unwell," said Barcelona in a statement.
"The player is in good health and is self-isolating at home."
Pjanic is the third Barcelona player to contract the virus, after Jean-Clair Todibo and Samuel Umtiti.
- 24.08.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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