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24 Ağustos 2020, Pazartesi
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midfielder Pjanic tests positive for coronavirus

Barcelona midfielder Pjanic tests positive for coronavirus

midfielder has tested positive for the novel coronavirus, the club said on Sunday.

The Bosnian, a recent arrival from , will not be able to join his team-mates for pre-season until September 7, with the next season poised to start five days later.

" has tested positive in a PCR (polymerise chain reaction) taken on Saturday, 22 August after feeling a little unwell," said in a statement.

"The player is in good health and is self-isolating at home."

Pjanic is the third Barcelona player to contract the virus, after Jean-Clair Todibo and Samuel Umtiti.

  1. 24.08.2020
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