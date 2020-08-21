Martin Skrtel extends Medipol Basaksehir stay - Son dakika Football haberleri - Fotomaç
21 Ağustos 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Football Martin Skrtel extends Medipol Basaksehir stay

extends Medipol Basaksehir stay

Martin Skrtel extends Medipol Basaksehir stay

Turkish Super Lig champions Medipol Basaksehir on Thursday extended Slovakian defender 's contract for a year.

In a statement, the Istanbul team said the 35-year-old defender will play for them in the 2020-21 season. The club said it was happy to retain Skrtel and hailed his "contributions through his experience and leadership."

The former and Fenerbahce center-back scored three goals in 20 Super Lig appearances during Basaksehir's title-winning 2019-20 season.

  1. 21.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Martin Skrtel extends Medipol Basaksehir stay haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA