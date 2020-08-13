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13 Ağustos 2020, Perşembe
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football club confirm 1 virus case

Turkish football club Alanyaspor confirm 1 virus case

Aytemiz midfielder Emmanouil Siopis contracted coronavirus when he was on holiday in Greece.

The football club said that Siopis has been quarantined and his condition will be determined upon the result of the second test. Siopis has produced three assists in 34 games for .

  1. 13.08.2020
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