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13 Ağustos 2020, Perşembe
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Enes Unal signs deal with Spanish football club Getafe

Enes Unal signs deal with Spanish football club Getafe

Spanish football club Getafe announced the signing of a five-year contract Wednesday with Turkish striker Enes Unal.

The 23-year-old started his football career at the Turkish club Bursaspor Youth Team in 2012.

Unal has played for English giants , Belgian club Genk, Dutch clubs NAC Breda and Twente and Spanish teams Villarreal, Levante and Real Valladolid.

Getafe completed its 2019-20 campaign in eighth spot with 54 points.

  1. 13.08.2020
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