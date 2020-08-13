Enes Unal signs deal with Spanish football club Getafe
Spanish football club Getafe announced the signing of a five-year contract Wednesday with Turkish striker Enes Unal.
The 23-year-old started his football career at the Turkish club Bursaspor Youth Team in 2012.
Unal has played for English giants Manchester City, Belgian club Genk, Dutch clubs NAC Breda and Twente and Spanish teams Villarreal, Levante and Real Valladolid.
Getafe completed its 2019-20 La Liga campaign in eighth spot with 54 points.
- 13.08.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Enes Unal signs deal with Spanish football club Getafe haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.