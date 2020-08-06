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06 Ağustos 2020, Perşembe
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Basaksehir say good bye to

Basaksehir say good bye to Europa League

The Turkish football club Medipol Basaksehir were eliminated in the Round of 16 after they were beaten by 3-0 on Wednesday.

Medipol Basaksehir previously beat 1-0 in the first leg match when they hosted the rivals in Istanbul.

However, the club hammered the Super Lig champions 3-0 at Parken Stadium in the second leg and they moved to quarterfinal with a 3-1 on aggregate.

Jonas Wind (2) and Rasmus Falk's goals sealed the victory for Copenhagen. The Denmark side will take on in the next phase.


  1. 06.08.2020
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