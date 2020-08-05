Fulham promoted to Premier League
Fulham were promoted to the Premier League on Tuesday after defeating Brentford in London.
The club was admitted to the top tier of English football after a 2-1 win in extra time following a goalless draw over 90 minutes in the Championship playoff final at Wembley.
Joe Bryan's goals in the 105th and 117th minutes brought his team victory as Brentford right-back Henrik Dalsgaard's goal in the 120+4th minute was too late.
With this victory, Fulham sealed their promotion to the Premier League after a year of absence from England's top-flight division.
Leeds United and West Bromwich Albion are two other teams that moved from the Championship to the top flight of English football.
- 05.08.2020
- Fenerbahçe'nin gündemindeki Stambouli Schalke'de kaldı
- Trabzonspor'da müthiş yükseliş! Tam 146 milyon TL...
- Hasan Ali Kaldırım'a Fenerbahçe'den teklif geldi mi? Menajeri açıkladı!
- İlk hocası Merih Demiral'ı anlattı! Fotoğraflarına bakınca...
- Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gözdesi Trezeguet için karar çıktı! Gelecek sezon...
- Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe ve Beşiktaş peşindeydi! Galatasaray o isimle el sıkıştı
- Terim'den flaş karar! İki önemli ismi kadroda tutacak
- Fenerbahçe'de limit operasyonu! 7 isimle yollar ayrılıyor
- Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe bekle dedi o Galatasaray'a gitti! Arda ve 1 bomba daha...
- İşte Erol Bulut'un istediği ilk transfer! Fenerbahçe...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fulham promoted to Premier League haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.