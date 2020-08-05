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05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Fulham promoted to

Fulham promoted to Premier League

Fulham were promoted to the on Tuesday after defeating Brentford in London.

The club was admitted to the top tier of English football after a 2-1 win in extra time following a goalless draw over 90 minutes in the Championship playoff final at Wembley.

Joe Bryan's goals in the 105th and 117th minutes brought his team victory as Brentford right-back Henrik Dalsgaard's goal in the 120+4th minute was too late.

With this victory, Fulham sealed their promotion to the after a year of absence from England's top-flight division.

Leeds United and are two other teams that moved from the Championship to the top flight of English football.



  1. 05.08.2020
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