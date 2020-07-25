Saudi football club Al-Hilal extends Gomis' contract

Saudi Arabian football club Al-Hilal Riyadh on Friday extended the contract of its French star Bafetimbi Gomis.
"GOMIS is Hilali until 2022," the club said on Twitter.
The 34-year-old former Galatasaray forward said he is "happy to stay in Al-Hilal for two more years." Gomis scored 19 goals in 28 appearances for Al-Hilal this season.
He won the Turkish Super Lig title with Galatasaray in 2018 and was top scorer in the Turkish top-flight division with 29 goals during the 2017-18 season.
- 25.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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