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25 Temmuz 2020, Cumartesi
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football club Al-Hilal extends ' contract

Saudi football club Al-Hilal extends Gomis' contract

Arabian football club Al-Hilal Riyadh on Friday extended the contract of its French star Bafetimbi .

"GOMIS is Hilali until 2022," the club said on Twitter.

The 34-year-old former forward said he is "happy to stay in Al-Hilal for two more years." scored 19 goals in 28 appearances for Al-Hilal this season.

He won the Super Lig title with Galatasaray in 2018 and was top scorer in the Turkish top-flight division with 29 goals during the 2017-18 season.

  1. 25.07.2020
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