Atalanta keeps slim title hopes alive; Crotone promoted
Atalanta kept alive its slim Serie A title hopes by drawing at AC Milan 1-1 on Friday in a matchup of the two best squads of the restart. Also, Crotone secured promotion from Serie B by beating Livorno 5-1.
Hakan Çalhanoğlu gave Milan an early lead with a powerful free kick, and Duván Zapata equalized from close range after Milan goalkeeper Gianluigi Donnarumma blocked a penalty kick from Ruslan Malinovskyi.
With only two games still to play, Atalanta moved within five points of Juventus, which can clinch a record-extending ninth straight title on Sunday by beating Sampdoria.
Milan, which like Atalanta is unbeaten following the stoppage for the coronavirus pandemic, is sixth, one point behind Roma.
Midfielder Giacomo Bonaventura nearly won it for Milan with a shot off the post late in the second half.
Also, Crotone secured promotion from Serie B by beating Livorno 5-1. Serie B leader Benevento was already promoted.
- 25.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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