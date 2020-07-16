Milan produce another fightback to sink Parma
AC Milan produced another comeback act as they scored three times after the break to beat Parma 3-1 in Serie A on Wednesday and remain undefeated since the season resumed.
Jasmin Kurtic gave Parma the lead one minute before halftime but Franck Kessie levelled 10 minutes into the second half with a ferocious effort from 25 metres.
Alessio Romagnoli heaed Milan in front four minutes later, Hakan Calhanoglu added a third and Zlatan Ibrahimovic nearly got in the act when he headed wide from a Kessie cross.
Milan stayed seventh with 53 points which will be enough to qualify for the Europa League provided Napoli, who are sixth and have booked their place by winning the Coppa Italia, finish in the top six.
- 16.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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