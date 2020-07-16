Milan produce another fightback to sink Parma - Son dakika Football haberleri - Fotomaç
16 Temmuz 2020, Perşembe
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Milan produce another fightback to sink

Milan produce another fightback to sink Parma

AC Milan produced another comeback act as they scored three times after the break to beat 3-1 in Serie A on Wednesday and remain undefeated since the season resumed.

Jasmin Kurtic gave the lead one minute before halftime but Franck levelled 10 minutes into the second half with a ferocious effort from 25 metres.

Alessio Romagnoli heaed Milan in front four minutes later, Hakan Calhanoglu added a third and Zlatan Ibrahimovic nearly got in the act when he headed wide from a Kessie cross.

Milan stayed seventh with 53 points which will be enough to qualify for the Europa League provided , who are sixth and have booked their place by winning the Coppa Italia, finish in the top six.


  1. 16.07.2020
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