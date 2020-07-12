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12 Temmuz 2020, Pazar
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beat Valladolid to cling title race

Barcelona beat Valladolid to cling title race

beat Real Valladolid 1-0 on Saturday to cling to this season's title race in the Spanish top-tier football division .

Visitors earned the narrow win as Chilean central midfielder netted the winning goal for in the 15th minute of the match.

Second place Barcelona did not give up the fight against league leaders , seeking a mistake of "Los Blancos" (The Whites). While Barcelona has bagged 79 points in 36 matches, Real Madrid has 80 points in 35 games.

Real Madrid will face Granada in away match on Monday.


  1. 12.07.2020
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