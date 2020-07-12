Barcelona beat Valladolid to cling title race
Barcelona beat Real Valladolid 1-0 on Saturday to cling to this season's title race in the Spanish top-tier football division La Liga.
Visitors earned the narrow win as Chilean central midfielder Arturo Vidal netted the winning goal for Barcelona in the 15th minute of the match.
Second place Barcelona did not give up the fight against league leaders Real Madrid, seeking a mistake of "Los Blancos" (The Whites). While Barcelona has bagged 79 points in 36 matches, Real Madrid has 80 points in 35 games.
Real Madrid will face Granada in away match on Monday.
- 12.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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