League games to remain suspended in line with prime ministerial decree, says football federation
The Serie A season will remain suspended until June 14, Italian Football Federation (FIGC) said Monday.
The federation said on its website that the suspension is line with a prime ministerial decree.
The FIGC said said "pending any further and desirable decision by the competent authorities," its competitions will remain suspended until the mid-June.
On Wednesday, the Serie A agreed on June 13 following a video call with all 20 clubs in the Italian league but on Sunday, Italy's Prime Minister Giuseppe Conte signed a new decree suspending all sporting events and competitions until June 14.
Conte had approved urgent measures to contain the coronavirus pandemic.
Serie A clubs have not played any game since the league was suspended on March 9.
According to the Johns Hopkins University tally, Italy is one of Europe's worst-hit countries with 225,886 confirmed cases and above 32,000 virus-linked deaths.
- 19.05.2020
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Italy extends Serie A suspension to June 14 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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