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10 Mart 2020, Salı
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to be played behind closed doors

La Liga to be played behind closed doors

Fans not allowed to watch Spanish matches in stadiums for at least two weeks due to coronavirus fears.

Matches in Spain's top tier division will be played behind closed doors for at least two weeks, as the world is struggling to contain the spread of coronavirus.

The Spanish league confirmed on Tuesday that along with Spanish second-tier division matches will be closed to fans.

Separately, the Polish Football Association decided that the country's top-tier football league matches will also be played without the presence of fans.

  1. 11.03.2020
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