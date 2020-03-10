Football games to be played without fans
France has over 1,400 confirmed coronavirus cases, 30 deaths reported in country so far.
All Ligue 1 and Ligue 2 football matches in France will be played behind closed doors until April 15 due to coronavirus outbreak, the French Sports Ministry announced on Tuesday.
Several football fixtures have also been disrupted in other European countries over the past few weeks, particularly in neighboring Italy, which is the worst-hit country on the continent.
France has over 1,400 confirmed coronavirus cases and 30 deaths have been reported in the country until now.
The global death toll from the coronavirus is now over 4,000, with nearly 114,000 confirmed cases, according to the World Health Organization (WHO).
The virus originated in China but has reached over 100 countries, with the WHO saying on Monday that the "threat of a pandemic has become very real".
As part of efforts to contain the outbreak, some governments closed borders and suspended land and air travel with the worst-hit countries.
- 11.03.2020
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