UEFA Champions League second qualifying round kicks off
Viktoria Plzen draw goalless with Olympiacos while PSV beat Basel 3-2.
UEFA Champions League second qualifying round kicked off with 5 matches on Tuesday.
At home, Czech Republic's Viktoria Plzen drew goalless with Greece's Olympiacos while Netherlands' PSV beat Switzerland's Basel 3-2.
The first leg of second qualifying round will conclude on Wednesday with 7 matches.
The results are as follows:
Viktoria Plzen (CZE) 0-0 Olympiacos (GRE)
Saburtalo (GEO) 0-2 Dinamo Zagreb (CRO)
PSV (NED) 3-2 Basel (SUI)
The New Saints (WAL) 0-2 Kobenhavn (DEN)
Sutjeska (MNE) 0-1 APOEL (Greek Cypriot side)
Wednesday's matches are as follows:
BATE (BLR) - Rosenborg (NOR)
Ferencvaros (HUN) - Valletta (MLT)
CFR Cluj (ROU) - M. Tel-Aviv (ISR)
Maribor (SVN) - AIK (SWE)
Crvena zvezda (SRB) - HJK (FIN)
Celtic (SCO) - Kalju (EST)
Dundalk (IRL) - Qarabag (AZE)
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Toplam 1
Yorum
Yılmaz yazıcı Galatasaray taraftarıyım.Son yıllarda Trabzonspor ile maçlarımız çok çekişmeli geçiyor :) ve bundan memnun değilim ama reklam filmi muhteşem
-
Açık artırma ile satacağım
Toplam 1
Yorum
HASAN KILIÇARSLAN BAŞKANIM SATMA. GURUR MÜZEMİZE KOY.
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2 bin 650 forma şartı
Toplam 3
Yorum
Hasan KILIÇARSLAN En büyük başkan bizim başkan bizim başkan. Tarih seni altın harflerle yazacak.
UEFA Champions League second qualifying round kicks off haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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