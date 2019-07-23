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23 Temmuz 2019, Salı
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joins 's Genclerbirligi

Daniel Candeias joins Turkey's Genclerbirligi

Turkish football team Genclerbirligi sign 2-year contract with Portuguese player .

team Genclerbirligi on Monday inked a two-year deal with Portuguese right winger from the .

Speaking at the signing ceremony, Genclerbirligi chair Murat Cavcav said the club is pleased with Candeias joining the team in , 's capital.

"I hope this agreement will be beneficial for the both sides," he added.

The-31-year old player said he is happy to play in Turkey for the second time in his career.

During the 2016-2017 season, Candeias played for Turkish Super Lig team and produced 4 goals in 30 appearances.

He also scored 14 goals and made 25 assists for Scotland's Glasgow Rangers in the last two seasons.

  1. 23.07.2019
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