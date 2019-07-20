Algeria wins 2019 Africa Cup of Nations
Team beats Senegal 1-0 to lift trophy in Cairo, earning its first AFCON title in 29 years.
Algeria won their first Africa Cup of Nations (AFCON) title in 29 years, beating Senegal 1-0 late Friday in Egypt.
A goal by 27-year-old forward Baghdad Bounedjah gave Algeria an early lead in the second minute of the game at Cairo International Stadium.
With Senegal unable to score to draw the game, Algeria became AFCON champions for the second time in the tournament's history.
Senegal, who were runners-up in the 2002 AFCON, missed their chance to win the cup for the first time.
Algeria were awarded $4.5 million in prize money while Senegal received $2.5 million.
Three Turkish Super Lig players made appearances.
Midfielder Sofiane Feghouli from Galatasaray was in the starting lineup for Algeria and played 85 minutes.
Galatasaray striker Mbaye Diagne and Lamine Gassama from Goztepe played for Senegal, but they could not help their nation avoid a loss.
Nigerian forward Odion Ighalo became the top scorer of Egypt 2019 with five goals as Nigeria clinched the bronze medal in the tournament.
- 20.07.2019
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Jean Michael Seri "Galatasaray çok büyük"
Toplam 1
Yorum
10ur Ufak bir takımmış gibi alt tarafı 1 sezon kiraladığı bir futbolcuya başkan nezdinde imza töreni düzenliyor. Resmen taraftar kazıklamaktır bu
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Konoplyanka'da sona doğru
Toplam 1
Yorum
murat1903 almadan önce düşünecektiniz Mr.Orman
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Beşiktaş Vitor Hugo'dan vazgeçti
Toplam 1
Yorum
murat1903 iyi oldu hiç ısınamamıştım
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