Hosts France reach last 8 - Son dakika Football haberleri - Fotomaç
24 Haziran 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Football Haberleri Hosts France reach last 8

Hosts France reach last 8

Hosts France reach last 8

France beat Brazil 2-1 to qualify for quarter finals in 2019 Women's .

France advanced to the quarter finals in the 2019 Women's , beating Brazil 2-1 in the last 16 phase late Sunday.

The World Cup's host nation France took the lead in the 52nd minute as forward Valerie Gauvin netted against Brazil.

Brazil equalized in the 63rd minute as midfielder Thaisa put the ball into France net. The regular time ended as 1-1 draw so the match in Le Havre had to go to the extra time.

France made it 2-1 in the extra time, midfielder Amandine Henry scored the winning goal in the 107th minute of the game.

France qualified for the last eight in the World Cup meanwhile Brazil have been eliminated.

In addition to France, Norway, England and Germany went through the quarter final phase in this tournament.

There are now four berths available for the last eight.

Spain, , Sweden, Canada, Italy, China, Netherlands and Japan are each competing to get the remaining four tickets to quarter finals.

Round of 16 fixtures:

Monday:

Spain v USA

Sweden v Canada

Tuesday:

Italy v China

Netherlands v Japan

  1. 24.06.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hosts France reach last 8 haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN