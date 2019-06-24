Hosts France reach last 8
France beat Brazil 2-1 to qualify for quarter finals in 2019 FIFA Women's World Cup.
France advanced to the quarter finals in the 2019 FIFA Women's World Cup, beating Brazil 2-1 in the last 16 phase late Sunday.
The World Cup's host nation France took the lead in the 52nd minute as forward Valerie Gauvin netted against Brazil.
Brazil equalized in the 63rd minute as midfielder Thaisa put the ball into France net. The regular time ended as 1-1 draw so the match in Le Havre had to go to the extra time.
France made it 2-1 in the extra time, midfielder Amandine Henry scored the winning goal in the 107th minute of the game.
France qualified for the last eight in the World Cup meanwhile Brazil have been eliminated.
In addition to France, Norway, England and Germany went through the quarter final phase in this tournament.
There are now four berths available for the last eight.
Spain, USA, Sweden, Canada, Italy, China, Netherlands and Japan are each competing to get the remaining four tickets to quarter finals.
Round of 16 fixtures:
Monday:
Spain v USA
Sweden v Canada
Tuesday:
Italy v China
Netherlands v Japan
- 24.06.2019
- Galatasaray'dan milli operasyon! Fenerbahçe de istiyor...
- Burak Yılmaz transferinde flaş gelişme! İki gün...
- Fenerbahçe'de Dani Alves sesleri!
- Sergen Yalçın bombayı patlattı! Galatasaray ve Beşiktaş... Son dakika transfer haberleri
- Fenerbahçe'de UEFA kararı sonrası 11 transfer açıklanacak! İşte o isimler
-
‘Fener’e attığım gol çok özeldi’
Toplam 1
Yorum
thebarbaros biz de unutamadık. 20 yaşındaki ferdinand, dünya şampiyonu almanya'nın efsanı kalecisi schumacher'le kedinin fareyle oynadığı gibi oynamıştı
-
Umut Meraş tıkandı
Toplam 1
Yorum
murat1903 zaten adamın piyasa değeri 800 bin eur biz gittik 1.82 m verdik bırakın kalsın
-
Beşiktaş'a Umut Meraş şoku
Toplam 1
Yorum
tank bursadan topcu almayın
Hosts France reach last 8 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.