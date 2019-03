Teams battle for quarter final ticket

The second-leg matches of UEFA Europa League's Round of 16 will kick off on Thursday.



Seven sides among 16 teams are either former UEFA Cup or UEFA Europa League winners; Chelsea (2013), Frankfurt (1980), Internazionale (1991, 1994, 1998), Napoli (1989), Sevilla (2006, 2007, 2014, 2015, 2016), Valencia (2004) and Zenit (2008).

The UEFA Europa League quarterfinal draw ceremony will be held on Friday in Switzerland.



Results of the first-leg matches are as follows:





Frankfurt 0-0 Inter



Dinamo Zagreb 1-0 Benfica



Sevilla 2-2 Slavia Praha



Rennes 3-1 Arsenal



Zenit 1-3 Villarreal



Chelsea 3-0 Dynamo Kyiv



Napoli 3-0 Salzburg





Valencia 2-1 Krasnodar







The second legs are as follows:



17:55GMT



Dynamo Kyiv v Chelsea

Salzburg v Napoli

Krasnodar v Valencia





20:00GMT



Inter v Frankfurt

Benfica v Dinamo Zagreb

Slavia Praha v Sevilla

Arsenal v Rennes

Villarreal v Zenit