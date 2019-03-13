Teams battle for quarter final ticket
Second-leg matches to played on Thursday
The second-leg matches of UEFA Europa League's Round of 16 will kick off on Thursday.
Seven sides among 16 teams are either former UEFA Cup or UEFA Europa League winners; Chelsea (2013), Frankfurt (1980), Internazionale (1991, 1994, 1998), Napoli (1989), Sevilla (2006, 2007, 2014, 2015, 2016), Valencia (2004) and Zenit (2008).
The UEFA Europa League quarterfinal draw ceremony will be held on Friday in Switzerland.
Results of the first-leg matches are as follows:
Frankfurt 0-0 Inter
Dinamo Zagreb 1-0 Benfica
Sevilla 2-2 Slavia Praha
Rennes 3-1 Arsenal
Zenit 1-3 Villarreal
Chelsea 3-0 Dynamo Kyiv
Napoli 3-0 Salzburg
Valencia 2-1 Krasnodar
The second legs are as follows:
17:55GMT
Dynamo Kyiv v Chelsea
Salzburg v Napoli
Krasnodar v Valencia
20:00GMT
Inter v Frankfurt
Benfica v Dinamo Zagreb
Slavia Praha v Sevilla
Arsenal v Rennes
Villarreal v Zenit
- 13.03.2019
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Yorum
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