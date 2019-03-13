Teams battle for quarter final ticket
13 Mart 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Football Haberleri Teams battle for quarter final ticket

Teams battle for quarter final ticket

Teams battle for quarter final ticket

Second-leg matches to played on Thursday

The second-leg matches of 's Round of 16 will kick off on Thursday.

Seven sides among 16 teams are either former UEFA Cup or UEFA Europa League winners; (2013), Frankfurt (1980), Internazionale (1991, 1994, 1998), (1989), Sevilla (2006, 2007, 2014, 2015, 2016), (2004) and Zenit (2008).
The UEFA Europa League quarterfinal draw ceremony will be held on Friday in Switzerland.

Results of the first-leg matches are as follows:


Frankfurt 0-0 Inter

1-0

Sevilla 2-2

Rennes 3-1

Zenit 1-3 Villarreal

Chelsea 3-0

Napoli 3-0 Salzburg


Valencia 2-1



The second legs are as follows:

17:55GMT

Dynamo Kyiv v Chelsea
Salzburg v Napoli
Krasnodar v Valencia


20:00GMT

Inter v Frankfurt
Benfica v Dinamo Zagreb
Slavia Praha v Sevilla
Arsenal v Rennes
Villarreal v Zenit

  1. 13.03.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Teams battle for quarter final ticket haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN