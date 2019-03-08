Results of UEFA Europa League round of 16
Second-leg matches set to be played on March 14
The first-leg matches of UEFA Europa League's Round of 16 were played on Thursday.
Seven sides among the 16 teams competing are either former UEFA Cup or UEFA Europa League winners: Chelsea (2013), Frankfurt (1980), Internazionale (1991, 1994, 1998), Napoli (1989), Sevilla (2006, 2007, 2014, 2015, 2016), Valencia (2004), and Zenit (2008).
The second-leg matches are set to be played next Thursday, March 14.
Results of the first-leg matches are as follow:
Frankfurt 0-0 Inter
Dinamo Zagreb 1-0 Benfica
Sevilla 2-2 Slavia Praha
Rennes 3-1 Arsenal
Zenit 1-3 Villarreal
Chelsea 3-0 Dynamo Kyiv
Napoli 3-0 Salzburg
Valencia 2-1 Krasnodar
The second legs on March 14 are as follows:
1755GMT
Dynamo Kyiv v Chelsea Salzburg v Napoli Krasnodar v Valencia
2000GMT
Inter v Frankfurt Benfica v Dinamo Zagreb Slavia Praha v Sevilla Arsenal v Rennes Villarreal v Zenit
- 08.03.2019
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