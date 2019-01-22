Porto defender transferred to Turkey's Rizespor on loan
22 Ocak 2019, Salı
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Porto defender transferred to 's Rizespor on loan

Porto defender transferred to Turkey's Rizespor on loan

22-year-old to play for Turkish club until June 2019

Portuguese club Porto transferred defender Chidozie to 's Caykur Rizespor on loan for the second half of the current season.
22-year-old Nigerian will play for the Turkish club until June 2019, Caykur Rizespor announced on Tuesday.
Awaziem played 5 matches this season in Porto.

  1. 22.1.2019 20:22
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