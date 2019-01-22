Porto defender transferred to Turkey's Rizespor on loan
22-year-old Nigerian to play for Turkish club until June 2019
Portuguese club Porto transferred Nigerian defender Chidozie Awaziem to Turkey's Caykur Rizespor on loan for the second half of the current season.
22-year-old Nigerian will play for the Turkish club until June 2019, Caykur Rizespor announced on Tuesday.
Awaziem played 5 matches this season in Porto.
- 22.1.2019 20:22
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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