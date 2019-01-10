Ukrainian Seleznov transferred to Malaga
10 Ocak 2019, Perşembe
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Ukrainian Seleznov transferred to Malaga

Ukrainian Seleznov transferred to Malaga

Ukrainian forward played 12 matches and scored 4 goals in Turkey's Akhisar this season

Spain's club Malaga transferred Ukrainian forward Yevgen Seleznov on Thursday.
Seleznov played 12 matches and scored 4 goals in Turkey's Akhisar this season.
He will play for Malaga until end of this season.

  1. 10.1.2019 21:09
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