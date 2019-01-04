January transfer window opens for Turkish clubs
04 Ocak 2019, Cuma
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January transfer window opens for clubs

January transfer window opens for Turkish clubs

Deadline day is Jan. 31

The January transfer window has been opened for football clubs on Friday.
The deadline day is Jan. 31 for the Turkish clubs to transfer new football players.
According to rules, the transfer window will be open for four weeks, or 28 days.

  1. 4.1.2019 20:21
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