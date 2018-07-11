France proceed to final stage in Russia 2018, beating Belgium 1-0 in semi final in Saint Petersburg
France advanced to the 2018 FIFA World Cup final late Tuesday by beating Belgium 1-0 in a semifinal match in St. Petersburg.
France broke the deadlock in the 51st minute as French defender Samuel Umtiti found the net by a header. French forward Antoine Griezmann had taken the corner before Umtiti's goal.
Belgium looked for an equalizer in the remaining time but France defended their goal very well, frustrating the Belgians.
Near the end of the game French midfielder Blaise Matuidi had to go off due to injury.
Also known as "Les Bleus" (the Blues), France bagged the final ticket for France's first final since 2006.
France are now waiting to learn their opponents in the final to be held on Sunday, July 15.
Meanwhile Belgium will play a third-place playoff on Saturday.
In the other semifinal match to be held on Wednesday, Croatia and England will square off against each other to face France. The game in Moscow will begin at 1800GMT.
- 11.7.2018 10:57
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Beşiktaş'ın kalecisi Fabri'ye Fulham'dan resmi teklif
Toplam 1
Yorum
barzinho Aman aman sakın kardes ne Fabri si sakın sakın gondrmeyın o kadar ugrastan sonra adam akıllı kalecı bulmusuz sakın haaa
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Milan Kucka için devreye girdi
Toplam 2
Yorum
kucka piyangosu Milan, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'a 5 milyon Euro'ya sattığı Juraj Kucka'yı 4 milyon Euro karşılığında geri almak istiyo. piyangoya bak
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Cocu'dan transfer tekliflerine veto
Toplam 1
Yorum
MEHMET SAYIN COCU; DOĞRU BİR KARAR ALMIŞ.... AMA GİDECEK OLAN OYUNCULAR İSVİÇRE KAMPINDAN SONRA GÖZDEN ÇIKARILACAKSA SORUN OLMAZ.
France advance to World Cup final haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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