Fenerbahce, Galatasaray goalless in Istanbul derby
Both teams squander opportunities
The game pitting Fenerbahce against Galatasaray ended in a goalless draw at Sukru Saracoglu Stadium Saturday evening in week 26 of the Turkish Super Lig.
Both Istanbul teams wasted opportunities and had to settle with the same result as in their encounter in the first half of the season.
Galatasaray increased their point total to 54 and are guaranteed to top the league, regardless of the result of the Besiktas - Basaksehir match to be played on Sunday.
Fenerbahce's inability to win at home leaves them still six points behind Galatasaray.
- 19 March 2018, Monday
- Modified: 10:42
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Adebayor'dan, Abdülkadir, Yusuf ve Burak'a övgüler!
Toplam 1
Yorum
Cevdet cok haklisin ama Bizim Trabzonlular begenmezler.. iki mac kötü oynasinlar hemen yuhalarlar...
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Flaş açıklama: "Ali Koç Fenerbahçe'yi böldü"
Toplam 35
Yorum
KANARYA 10 KULLANDIĞIN İFADELER, ACZİN. TÜKENMİŞLİĞİN VE ÇARESİZLİĞİN DIŞA VURUMUDUR. FENERBAHÇE BAŞKANINA YAKIŞMIYOR. BUGÜNÜ YİTİRDİK YARINI KURTARLIM
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Beşiktaş'ın sorunu bulundu!
Toplam 6
Yorum
35_BJK kulübe de oturan şu kanadalı Cyle Larin'e şans verilmeli ve bir yıldızın doğuşunu izlemeli.
Fenerbahce, Galatasaray goalless in Istanbul derby haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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