Fenerbahce, Galatasaray goalless in Istanbul derby – Fotomaç – 19 Mart 2018
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HEPSİ
    20 Mart 2018, Salı
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    Fenerbahce, goalless in Istanbul derby

    Fenerbahce, Galatasaray goalless in Istanbul derby

    Both teams squander opportunities

    The game pitting Fenerbahce against ended in a goalless draw at Sukru Saracoglu Stadium Saturday evening in week 26 of the Turkish Super Lig.

    Both Istanbul teams wasted opportunities and had to settle with the same result as in their encounter in the first half of the season.

    Galatasaray increased their point total to 54 and are guaranteed to top the league, regardless of the result of the Besiktas - Basaksehir match to be played on Sunday.

    Fenerbahce's inability to win at home leaves them still six points behind Galatasaray.

    1. 19 March 2018, Monday
    2. Modified: 10:42
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