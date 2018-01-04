Iraq's legendary footballer Ali Kadhim dies at 69
Kadhim ranks fourth among Iraqi national team's top scorers with 35 goals
Legendary Iraqi footballer Ali Kadhim died Tuesday at the age of 69 after a long battle with cancer.
Kadhim passed away at a hospital in Baghdad where he was being treated, according to Iraqi state television.
A legendary striker in the 1970s and 80s, he ranked fourth among the Iraqi national team's top scorers with 35 goals.
Kadhim was also on the Iraqi national team, which reached the quarterfinals in the 1980 Moscow Olympic Games.
- 04 January 2018, Thursday
- Modified: 09:36
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Özbek: "Çalışmalarımızın karşılığını 2018'de göreceğiz"
Toplam 2
Yorum
yiğit hep vrak vrak bırak artık bırak ! düş artık yakamızdan defolup gitsen de karanlıklar, kara bulutlar bitse aydınlığa çıksa şu kulüp !
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Flaş iddia! Hagi...
Toplam 2
Yorum
turcu Babasi nerede, cocuk nerde ? His bir zaman bu cocuk babasi gibi olmaz ....
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Terim’e dev destek
Toplam 8
Yorum
Aslan BIR GERCEK DAHA VAR BUNLAR F.TERIME GÖZ KIRPDIGINDA S.GÜNESIN DURUSUNU GÖSTEREMEYIP G.SARAYI NASIL SATTIGINI UNUTMAYALIM !
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