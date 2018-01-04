;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Iraq's legendary footballer dies at 69

    Iraq's legendary footballer Ali Kadhim dies at 69

    Kadhim ranks fourth among Iraqi national team's top scorers with 35 goals

    Legendary Iraqi footballer died Tuesday at the age of 69 after a long battle with cancer.

    Kadhim passed away at a hospital in Baghdad where he was being treated, according to Iraqi state television.

    A legendary striker in the 1970s and 80s, he ranked fourth among the Iraqi national team's top scorers with 35 goals.

    Kadhim was also on the Iraqi national team, which reached the quarterfinals in the 1980 Moscow Olympic Games.

    1. 04 January 2018, Thursday
    2. Modified: 09:36
    Tags:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Iraq's legendary footballer Ali Kadhim dies at 69 haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN