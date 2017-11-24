 Konyaspor, Marseille draw in Europa League – Fotomaç – 24 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Kasım 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Konyaspor, Marseille draw in Europa League

    Konyaspor, Marseille draw in Europa League

    UEFA Europa League game in Konya ends in 1-1 draw.

    Konyaspor and Olympique Marseille drew 1-1 in a Europa League football game in Konya on Thursday.

    Nejc Skubic scored for Konyaspor in the 82nd minute but Wilfred Moke scored an own goal in extra time.

    Olympique Marseille are second with 7 points in Group I, while Konyaspor are third with 5.

    1. 24 November 2017, Friday
    2. Modified: 11:41
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Konyaspor, Marseille draw in Europa League haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.