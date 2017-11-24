Konyaspor, Marseille draw in Europa League
UEFA Europa League game in Konya ends in 1-1 draw.
Konyaspor and Olympique Marseille drew 1-1 in a Europa League football game in Konya on Thursday.
Nejc Skubic scored for Konyaspor in the 82nd minute but Wilfred Moke scored an own goal in extra time.
Olympique Marseille are second with 7 points in Group I, while Konyaspor are third with 5.
- 24 November 2017, Friday
- Modified: 11:41
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asdf kaleci antrenöründe sıkıntı aramayın sakın !!
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GÖKHAN S Galatasaray kulübü BEŞİKTAŞ ın kapısından döndü.Galatasaray kulubü BEŞİKTAŞ a önerildi FAkat taraftar ve yönetim bu tutumu şık bulmadı
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GÖKHAN S O yüzden Cenk Beşiktaş ile anlaşırken Fenerbahçe iki katı para teklif etti gitmedi Cenk Ama galatasarayın kapısından döndü
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