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05 Eylül 2020, Cumartesi
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Fenerbahce part ways with

Fenerbahce part ways with Tolgay Arslan

Turkish Super Lig club Fenerbahce parted ways with midfielder on Friday.

The club parted ways with Arslan under a mutual deal, Fenerbahce said in a statement.

''We thank for his services so far and wish him success in his career," they added.

The dual nationality -- Turkish-German -- player, 30, joined Fenerbahce from city rivals Besiktas in January 2019 and has played 33 matches for the Yellow Canaries.

  1. 05.09.2020
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