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27 Ağustos 2020, Perşembe
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Fenerbahce sign Uruguayan defender Lemos

Fenerbahce sign Uruguayan defender Lemos

Turkish football club Fenerbahce on Wednesday acquired Uruguayan defender Mauricio Lemos.

In a statement, Fenerbahce said that Lemos signed a three-year deal with the Istanbul club. Lemos, 24, came from the Spanish 2 club, .

He also had played for Uruguay's Defensor Sporting Club, Russian team and Italy's Sassuolo.

The Uruguayan international scored one goal in 27 appearances for Las Palmas in the 2019-20 season. Lemos is the second Uruguayan player in the Fenerbahce history. His compatriot was a Fenerbahce defender in 2006-2011.

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  1. 27.08.2020
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