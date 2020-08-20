Turkish-German forward Sinan Gumus joins Fenerbahce
Turkish football club Fenerbahce signed Turkish-German forward Sinan Gumus on Wednesday.
In a statement, Fenerbahce said they acquired the 26-year-old right winger from Italy's Genoa for three years, with the option of a further season.
The Istanbul team wished their new signing the best of luck for new achievements. Gumus was born in the German town of Pfullendorf but has Turkish citizenship as well.
He played for Fenerbahce's city rivals Galatasaray from 2014-2019.
In his five-year term, Gumus won eight trophies with the Lions, including three top-tier Super Lig titles in 2015, 2018 and 2019.
Last summer, he made his way to Genoa.
Gumus has spent the second half of the last season in another Turkish club, Fraport TAV Antalyaspor, for which he scored five goals in 10 Super Lig appearances.
In early August, Gumus returned to Genoa once his loan deal at Antalyaspor ended.
Kaynak: AA_ING
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