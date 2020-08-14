Fenerbahce announce 2 COVID-19 cases - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
14 Ağustos 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Fenerbahce announce 2 COVID-19 cases

Fenerbahce announce 2 COVID-19 cases

Fenerbahce announce 2 COVID-19 cases

One player and a technical staff member at Fenerbahce tested positive for COVID-19, the Super Lig club announced Thursday.

One player and a technical staff member at Fenerbahce tested positive for COVID-19, the Super Lig club announced Thursday.

The Turkish club said treatment began for those infected.

The team did not disclose the identities of the infected but said they have been isolated at home.


  1. 14.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahce announce 2 COVID-19 cases haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA