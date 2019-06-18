Efes one win away from Turkish league title
Anadolu Efes leads finals 3-2 after beating Fenerbahce Beko in Game 5.
Istanbul-based basketball team Anadolu Efes beat city rivals Fenerbahce Beko 86-76 at home on Monday to lead the Turkish basketball league finals series 3-2.
After the victory in the Game 5, Anadolu Efes are only one win away from the league title.
Anadolu Efes' forward Adrien Moerman produced 26 points while teammate Bryant Dunston tallied 19 points in Istanbul derby.
The home team dominated the game to win the match with 10-point margin.
The first team to rack up four wins will clinch the Turkish basketball league champion title.
The sixth game of the series will be held at Istanbul's Ulker Sports Arena on Wednesday.
- 18.06.2019
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Hafıza kaybı yaşayan Datome hastaneye kaldırıldı
Toplam 2
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22.yy Abilik sacmaligi sadece fenere mahsus .kulübede Darülaceze oldu.
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Son dakika... Ayrılık kararı sonrası Quaresma: Gerçekleri açıklayacağım!
Toplam 1
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halo bu kulüpte imzalar kalplere atılır..pooaaahhhh..
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Ahmet Ağaoğlu: Artık deniz bitti
Toplam 1
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arif mevcut kadroyu tutarsan transfer yapmana gerek yok, onazi de iyileşince tamamdır Trabzon şampiyonluğun en büyük adayı olur
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