Besiktas release Chilean defender Enzo Roco
Besiktas terminated the contract of its Chilean defender Enzo Roco on Sunday, the Turkish football club said.
In a statement, Besiktas announced that the club and Roco ended the deal on a mutual agreement. The Istanbul club thanked Roco for his service and wished him best for future.
Roco, 28, had 27 appearances for Besiktas since 2018. He won the 2016 Copa America with Chile.
- 07.09.2020
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Yorum
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