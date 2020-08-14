Congolese defender N'Sakala moves to Besiktas - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
14 Ağustos 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Congolese defender N'Sakala moves to Besiktas

defender N'Sakala moves to Besiktas

Congolese defender N'Sakala moves to Besiktas

Turkish football club Besiktas announced Wednesday they signed defender N'Sakala.

"A great guitarist, even a better Besiktas fan. Welcome home N'Sakala!" Besiktas said on Twitter.

A video welcoming N'Sakala features the new Black-Eagles defender playing the guitar.

The 30-year-old has played for Aytemiz since 2017, making 128 appearances.



  1. 14.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Congolese defender N'Sakala moves to Besiktas haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA