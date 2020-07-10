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10 Temmuz 2020, Cuma
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Brazilian striker arrives in Kazakhstan to join leaders

Brazilian striker Love arrives in Kazakhstan to join leaders Kairat

Brazil's forward Vagner signed a six-month deal with Kazakhstan's football club, the Almaty-based side announced on Wednesday.

The leading Kazakh team during the Soviet era said the contract could be extended.

, 36, has previously played for Palmeiras, Flamengo, and Corinthians in Brazil; Turkey's Aytemiz Alanyaspor and Besiktas; French side Monaco, and CSKA Moscow in Russia.

The veteran striker has scored over 250 goals in several leagues.

The Kazakhstan Premier League was suspended last week for a second time after a rise in coronavirus cases in the country.

The Central Asian nation, with over 51,000 confirmed infections, went back into a country-wide lockdown on July 5 as cases spiked. The first lockdown lasted from March 16 to May 11.


  1. 10.07.2020
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