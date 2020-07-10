Brazil's forward Vagner Love signed a six-month deal with Kazakhstan's Kairat football club, the Almaty-based side announced on Wednesday.
The leading Kazakh team during the Soviet era said the contract could be extended.
Love, 36, has previously played for Palmeiras, Flamengo, and Corinthians in Brazil; Turkey's Aytemiz Alanyaspor and Besiktas; French side Monaco, and CSKA Moscow in Russia.
The veteran striker has scored over 250 goals in several leagues.
The Kazakhstan Premier League was suspended last week for a second time after a rise in coronavirus cases in the country.
The Central Asian nation, with over 51,000 confirmed infections, went back into a country-wide lockdown on July 5 as cases spiked. The first lockdown lasted from March 16 to May 11.
- 10.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Brazilian striker Love arrives in Kazakhstan to join leaders Kairat haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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