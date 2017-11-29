Turkish Cup 5th round matches begin
Besiktas blow Manisaspor away on a 9-0 shoreline; Genclerbirligi, Akhisarspor also win against lower-tier opponents
Turkish Ziraat Cup matches started on Tuesday, with Super Lig teams like Besiktas, Genclerbirligi and Akhisaspor the first to play.
Besiktas, in a fifth-round first-leg match, defeated 1st league side Manisaspor in a 9-0 drubbing in Istanbul's Vodafone Park.
Spanish striker Alvaro Negredo scored four goals, Jeremain Lens scored three and assisted in three others.
Genclerbirligi defeated amateur league side Kars 36 Spor with a 2-1 score in eastern Kars province.
In Ankara, Akhisarspor defeated 3rd league side Ankara Demirspor on a 3-0 scoreline.
Tuesday's Turkish Cup matches will continue with two more: Osmanlispor will take on Yeni Malatyaspor in Ankara, while Galatasaray will square off against Sivas Belediyespor.
- 29 November 2017, Wednesday
- Modified: 09:04
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Beşiktaş rövanşa bırakmadı!
Toplam 33
Yorum
1903 demekki sizin ilk 11 bile kendini ispatlayamıyo ki burdasınız 9-0 hala konuşuyonuz yürüyün kendi kapınızın önünde ağlayın hade
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''Geçti o günler''
Toplam 22
Yorum
Ertuğrul yazık biri şuna anlatsın senin gibiler ve takımları o güçlü diye tabir edilen gruba girmiyo be gülüm hade sezon sonu başka yerde ağlarsınız.
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Süper Lig'in en iyisi Belhanda!
Toplam 7
Yorum
Aslan BIZ 10 NUMARAYI HEP HAGI TIPI DIREK GOL ATABILEN FUTBOLCU DÜSÜNÜYORUZ BELHANDA DAHA FARKLI TÜM SAHADA GÖREV YAPABILIYOR FAYDASI COK FAZLA
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