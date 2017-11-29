 Turkish Cup 5th round matches begin – Fotomaç – 29 Kasım 2017 ;
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    29 Kasım 2017, Çarşamba
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    Turkish Cup 5th round matches begin

    Turkish Cup 5th round matches begin

    Besiktas blow Manisaspor away on a 9-0 shoreline; Genclerbirligi, Akhisarspor also win against lower-tier opponents

    Turkish Ziraat Cup matches started on Tuesday, with Super Lig teams like Besiktas, Genclerbirligi and Akhisaspor the first to play.

    Besiktas, in a fifth-round first-leg match, defeated 1st league side Manisaspor in a 9-0 drubbing in Istanbul's Vodafone Park.

    Spanish striker Alvaro Negredo scored four goals, Jeremain Lens scored three and assisted in three others.

    Genclerbirligi defeated amateur league side Kars 36 Spor with a 2-1 score in eastern Kars province.

    In Ankara, Akhisarspor defeated 3rd league side Ankara Demirspor on a 3-0 scoreline.

    Tuesday's Turkish Cup matches will continue with two more: Osmanlispor will take on Yeni Malatyaspor in Ankara, while Galatasaray will square off against Sivas Belediyespor.

    1. 29 November 2017, Wednesday
    2. Modified: 09:04
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